62-летний водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске горожане сообщили в полицию о дорожно-транспортном происшествии у драмтеатра им. Погодина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам очевидцев, водитель белого внедорожника сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Конституции Казахстана и Пушкина и скрылся с места аварии.

«В ходе розыскных мероприятий сотрудники батальона патрульной полиции города Петропавловска совместно с группой розыска управления местной полицейской службы установили и задержали 62-летнего водителя Toyota Land Cruiser Prado. Как объяснила 16-летняя горожанка, водитель предлагал оказать помощь, однако от медицинской и какой-либо другой помощи она отказалась, после чего водитель покинул место происшествия», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские собрали административный материал.