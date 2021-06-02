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    18:38, 01 Июнь 2021 | GMT +6

    62-летний водитель сбил подростка на пешеходном переходе в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске горожане сообщили в полицию о дорожно-транспортном происшествии у драмтеатра им. Погодина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам очевидцев, водитель белого внедорожника сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Конституции Казахстана и Пушкина и скрылся с места аварии.

    «В ходе розыскных мероприятий сотрудники батальона патрульной полиции города Петропавловска совместно с группой розыска управления местной полицейской службы установили и задержали 62-летнего водителя Toyota Land Cruiser Prado. Как объяснила 16-летняя горожанка, водитель предлагал оказать помощь, однако от медицинской и какой-либо другой помощи она отказалась, после чего водитель покинул место происшествия», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

    По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские собрали административный материал.


    Теги:
    МВД РК Северо-Казахстанская область ДТП Происшествия, ЧС
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