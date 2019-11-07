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62-летний водитель сбил пешехода в Атырау

7 Ноября 2019 16:25
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62-летний водитель сбил пешехода в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 62-летний водитель сбил пешехода в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Дорожно-транспортное происшествие произошло в пригородном селе Жумыскер. 62-летний водитель Daewoo Nexia сбил пешехода - 40-летнюю женщину. Пострадавшая с закрытой черепно - мозговой травмой госпитализирована в областную больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в ДП Атырауской области.

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Ключевые слова: Атырауская область, ДТП, Происшествия,
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Автор:

А. Соколов

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