62-летний водитель сбил пешехода в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 62-летний водитель сбил пешехода в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорожно-транспортное происшествие произошло в пригородном селе Жумыскер. 62-летний водитель Daewoo Nexia сбил пешехода - 40-летнюю женщину. Пострадавшая с закрытой черепно - мозговой травмой госпитализирована в областную больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили в ДП Атырауской области.