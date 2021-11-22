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    13:22, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    62-летний дебошир сел пьяным за руль в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 62-летний дебошир сел пьяным за руль в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию обратилась жительница села Шалдай, которая рассказала, что после возникшей ссоры ее сожитель устроил скандал и выражается в ее адрес нецензурной бранью, нарушая покой. Прибывший участковый инспектор полиции выслушал обе стороны и составил в отношении семейного 62-летнего дебошира административный протокол по части 1 статьи 73 КоАП РК.
    Однако на этом нарушитель не остановился. Выпив спиртного, мужчина сел за руль авто и выехал прокатиться по селу, где был задержан сотрудником полиции. Освидетельствование подтвердило алкогольное опьянение водителя. При проверке документов выяснилось, что автомашина не зарегистрирована в установленном порядке в Республике Казахстан.


    Страж порядка за управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении водителя составил протоколы по части 1 статьи 608 КоАП РК и по части 2 статьи 590 КоАП РК, материалы направлены в суд.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Транспорт Павлодарская область
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