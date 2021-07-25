62% избирателей проголосовали на выборах сельских акимов в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области на выборах сельских акимов проголосовали 62% избирателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями, по состоянию на 16.00 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 62% от общего количества избирателей, включенных в списки. В том числе: в городе Атырау – 58 % в Жылыойском районе – 66,9 %, в Индерском районе – 71,2 %, в Исатайском районе – 69,5 %, в Курмангазинском районе – 56,2 %, в Кызылкугинском районе – 66,1 %, в Махамбетском районе – 63,6 %.

В Атырауской области выборы сельских акимов проходят в 18 округах. В бюллетени внесены 52 кандидата. Из них 24 выдвинуты политическими партиями, 28 – самовыдвиженцы. В списки избирателей внесены 44 305 человек. Выборы проходят в 41 населенном пункте», - сообщил председатель областной территориальной избирательной комиссии Азамат Айманакумов.

Как ранее сообщалось, 125 наблюдателей следят за выборами сельских акимов в Атырауской области.