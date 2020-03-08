62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 8 марта 1945 года, шел 1356-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. Со второй половины дня 8 марта войска центра и левого крыла 2-го Белорусского фронта начали преследование отходившей 2-й немецкой армии. 3-й гвардейский танковый корпус совместно со стрелковыми соединениями 19-й армии овладел г. Штольп и продолжил наступление на Лауенбург.

По решению Ставки ВГК с 12 часов 8 марта 1-я гвардейская танковая армия М.Е. Катукова временно передавалась состав 2-го Белорусского фронта.

Балатонская оборонительная операция. Стремясь прорваться к Дунаю, 8 марта немецкое командование ввело в полосе обороны 26-й армии 3-го Украинского фронта в бой 2-ю и 9-ю танковые дивизии СС, которые начали наступление в направлении Шерегейеш, Адонь. На восточном берегу канала Шарвиз противник потеснил части 63-й кавалерийской дивизии, но был остановлен огнем самоходных артиллерийских установок, выдвинутых к месту прорыва.

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая, наступление, 8 марта овладели городами Бытув (Бютов) И Косьцежина (Берент).

На Штеттинском направлении, северо-западнее и западнее города Штаргард, советские войска вели бои по очищению от противника восточного берега реки Одер.

В Венгрии северо-восточнее и южнее озера Балатон советские войска продолжали отбивать атаки крупных сил пехоты и танков противника.

8 марта 1945 года исполнилось 26 лет Герою-казахстанцу Валентину Андрусенко, получившему высокое звание накануне дня рождения, 6 марта. В этот день совершила свой подвиг батарея Героя-казахстанца Забелкина.

Андрусенко Валентин Кузьмич родился 8 марта 1919 года в селе Покровка Оренбургской области. Имел неполное среднее образование, работал в речном порту Ростова-на-Дону. В 1939 году призван на срочную службу в ряды вооруженных сил. Проходил службу в должности мастера по вооружению в 1-м минно-торпедном авиационном полку.

С началом Великой Отечественной войны Андрусенко продолжал службу в должности мастера по вооружению, обеспечивая бесперебойную работу бомбардировщиков и истребителей полка, считался одним из лучших в полку мастеров, иногда в качестве воздушного стрелка совершал боевые вылеты. В октябре 1943 года Андрусенко был переведен в морскую пехоту, после ранения был отправлен во 2-й дивизион сторожевых катеров на сторожевой катер «СКА-65».

17 июня 1944 года в ходе воздушного налета немецких бомбардировщиков Андрусенко удалось автоматной очередью сбить один из них — Ju-88. Андрусенко получил ранение, но не оставил вверенный ему пост. Через месяц во время проведений одной из войсковых операций Андрусенко, командовавший сторожевым катером, сумел сблизиться с аналогичным немецким катером и уничтожить его. В октябре 1944 года Андрусенко принимал участие в Моонзундской десантной операции.

В ночь со 2 на 3 сентября 1944 года катер Андрусенко в составе передового десантного отряда, прорвав немецкую оборону, вошел в бухту Хельтерма, что у острова Даго. Андрусенко лично подавил несколько огневых точек. Всего в ходе операции по освобождению острова Даго Андрусенко совершил десять боевых рейсов, и к исходу дня 3 сентября остров был освобожден.

В ходе боев за остров Эзель Андрусенко командовал шхуной, первой подошедшей к месту десантирования. В шхуну попал снаряд, после чего загорелся боезапас, размещенный на ней. Андрусенко, рискуя жизнью, стал сбрасывать за борт горящие боеприпасы, благодаря чему десант и шхуна были спасены.

6 марта 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками» старшина первой статьи Валентин Кузьмич Андрусенко был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» за номером 5875.

В 1946 году Андрусенко был демобилизован из рядов Вооруженных сил.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1948 года был лишен звания Героя Советского Союза. Восстановлен в звании 7 апреля 1971 года.

Жил в Алматы. Умер 22 марта 1979 года.

Забелкин Николай Иванович родился 21 апреля 1921 года в селе Восточное Акмолинской губернии (ныне село Егиндыагаш Айыртауского района Северо-Казахстанской области). Окончил семилетнюю школу. Затем поступил в Челябинский энергетический техникум, с четвертого курса которого в июне 1941 года Челябинским городским военкоматом был призван в ряды Рабоче-крестьянской Красной Армии.

В боях с немецко-фашистскими захватчиками красноармеец Н. Забелкин с июля 1941 года на Центральном фронте в составе сформированной в Челябинске 15-й отдельной минометной батареи, действовавшей в подчинении командующего 63-м стрелковым корпусом 21-й армии. Боевое крещение принял в оборонительных боях на реке Днепр севернее города Жлобина. Вместе со своей частью попал в окружение, из которого сумел выйти в августе 1941 года. После проверки Николая Ивановича направили в Московское артиллерийско-минометное училище, которое в конце 1941 года было эвакуировано в Миасс. По окончании училища младший лейтенант Забелкин осенью 1942 года был направлен в 58-й гвардейский минометный полк 63-й армии. В его составе Николай Иванович сражался на Сталинградском (с 30.09.1942 Донском) и Юго-Западном фронтах во время Сталинградской битвы. Перед началом контрнаступления советских войск под Сталинградом гвардии младший лейтенант Забелкин был переведен в дивизионную разведку и в ходе операции «Уран», находясь с радистом в передовых эшелонах 1-й (с 5 декабря 1942 года 3-й) гвардейской армии корректировал огонь своих «Катюш». Зимой 1943 года участвовал в Ворошиловградской операции и оборонительных боях на Северском Донце, в ходе которых был ранен и оказался в госпитале.

На фронт Н. Забелкин вернулся в апреле 1943 года уже в звании гвардии лейтенанта и был назначен на должность начальника разведки дивизиона своего 58-го гвардейского минометного полка. Особо отличился в ходе сначала Донбасской, а затем Нижнеднепровской операций. В августе 1943 года советские войска вели кровопролитные бои за расширение плацдарма на западном берегу реки Северский Донец. Одним из ключевых звеньев обороны противника на этом направлении являлось село Голая Долина. По воспоминаниям генерал-майора Г. Здановича, командира 203-й стрелковой дивизии, немцы иногда использовали следующую тактику: при сильном артналете они отходили на вторую линию обороны, а когда советские части подходили к селу, возвращались на передовую и открывали шквальный огонь. 16 августа 1943 года лейтенант Забелкин был в первой линии атакующих село частей Красной Армии. Когда в село въехала колонна автомашин с немецкими солдатами, он вызвал огонь «Катюш» на себя. Противнику был нанесен ощутимый урон, а 30 августа 1943 года Голая Долина была освобождена.

Следующий свой подвиг гвардии лейтенант Забелкин совершил в Битве за Днепр. Его полку предстояло поддерживать огнем пехотные части 46-й армии на Аульском плацдарме. Находясь в боевых порядках роты, Забелкин четко информировал штаб о передвижениях противника, вызывая огонь при отражении контратак противника. 23 октября 1943 года лейтенант Забелкин с радистом зашел в тыл немецких войск и корректировал огонь гвардейских минометов при отражении трех контратак противника, вызвав один раз огонь на себя. В течение дня было уничтожено 5 автомашин с немецкой пехотой и около 60 автоматчиков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии лейтенанту Забелкину Николаю Ивановичу было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Сражаясь на 3-м Украинском фронте, Н. Забелкин участвовал в освобождении Правобережной Украины и южных районов Молдовы (Березнеговато-Снигиревская и Одесская операции), Румынии (Ясско-Кишиневская операция), Болгарии (Болгарская операция) и Югославии (Белградская операция). К началу 1945 года Николай Иванович получил звание гвардии старшего лейтенанта и был назначен командиром батареи «Катюш». В ходе Будапештской операции его батарея оказывала огневую поддержку стрелковым подразделениям 46-й армии при форсировании Дуная. Последней операцией Великой Отечественной войны, в которой принимал участие Н. Забелкин, стала Балатонская операция. В марте 1945 года 58-я гвардейская минометная бригада была брошена на отражение прорыва немецких и венгерских войск в район населенного пункта Шимонторнья. 8 марта 1945 года стремительным маршем батарея Забелкина вышла в полосу обороны стрелковых частей 26-й армии и четырьмя залпами с прямой наводки способствовала отражению вражеской контратаки, уничтожив 1 танк, 5 бронетранспортеров и до взвода пехоты. 14 марта южнее Шимонторнья пятью залпами гвардейских реактивных минометов Н. Забелкин вновь обратил противника в бегство, уничтожив при этом три вражеских броневика. Несколькими днями позже Николай Иванович был тяжело ранен. День победы он встретил на больничной койке.

После выписки из лечебного учреждения гвардии старший лейтенант Забелкин был уволен в запас. Вернулся в Челябинскую область. Некоторое время был заместителем начальника шахты № 27 в Коркино. После окончания Московского института международных отношений в 1951 году работал в Совинформбюро, а затем в Агентстве печати «Новости». В 1958 году Н. Забелкин был принят в члены Союза журналистов СССР. С 1975 года по 1991 год возглавлял бюро АПН в Венгерской Народной Республике. Автор книги «Они сражались за свою Родину» на венгерском языке. В 1991 году Н. Забелкин вышел на пенсию. Жил в городе Москве, активно участвовал в ветеранском движении. 18 августа 2006 года скончался. Похоронен на Перепечинском кладбище.

8 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 62 дня…

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань