62 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки
26 Января 2023, 08:38
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 26 января лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 711 человек (–1 569+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 114 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 597 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
По информации Минздрава РК, 62 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки. 2 человека обратились в медучреждения с симптомами ковидной пневмонии.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 6 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,
• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
Читайте также
Новости партнеров
Популярное