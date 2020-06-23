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62 человека выздоровели от КВИ

23 Июня 2020 15:10
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62 человека выздоровели от КВИ

город Шымкент - 7,

Атырауская область - 7,

Костанайская область - 5,

Туркестанская область - 5,

Павлодарская область - 20,

Кызылординская область - 16,

Мангистауская область - 2.

Итого выздоровевших в Казахстане - 11220:

г. Нур-Султан – 2361

г. Алматы – 2177

г. Шымкент – 599

Акмолинская область – 171

Актюбинская область – 334

Алматинская область – 497

Атырауская область – 1141

Восточно-Казахстанская область – 165

Жамбылская область – 402

Западно-Казахстанская область – 822

Карагандинская область – 890

Костанайская область – 197

Кызылординская область – 515

Мангистауская область – 318

Павлодарская область – 264

Северо-Казахстанская область – 59

Туркестанская область – 308

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