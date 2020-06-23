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62 человека выздоровели от КВИ
23 Июня 2020 15:10
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город Шымкент - 7,
Атырауская область - 7,
Костанайская область - 5,
Туркестанская область - 5,
Павлодарская область - 20,
Кызылординская область - 16,
Мангистауская область - 2.
Итого выздоровевших в Казахстане - 11220:
г. Нур-Султан – 2361
г. Алматы – 2177
г. Шымкент – 599
Акмолинская область – 171
Актюбинская область – 334
Алматинская область – 497
Атырауская область – 1141
Восточно-Казахстанская область – 165
Жамбылская область – 402
Западно-Казахстанская область – 822
Карагандинская область – 890
Костанайская область – 197
Кызылординская область – 515
Мангистауская область – 318
Павлодарская область – 264
Северо-Казахстанская область – 59
Туркестанская область – 308
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