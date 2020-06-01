62 человека утонули с начала года на водоемах страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года на водоемах страны утонуло 62 человека, в том числе 22 ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала этого года утонули 62 человека, в том числе 22 ребенка. В разрезе регионов ситуация выглядит следующим образом: в Алматинской области утонули 8 человек, из них трое детей, в Кызылординской области - 8 человек (трое детей); в Туркестанской - 6 человек, все шестеро были детьми, в Карагандинской - 6 (1 ребенок), в ВКО - 5 взрослых, в Акмолинской - 4 человека, в Атырауской - трое детей, в Алматы - трое детей, Алматинской, Жамбылской, Павлодарской областях - по трое человек, в Нур-Султане, ЗКО - по двое взрослых, в Шымкенте, Костанайской, Мангистауской областях - по одному», - сообщил председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Владимир Беккер в ходе брифинга в Центре управления в кризисных ситуациях КЧС МВД РК.

По данным главы комитета, 24 человека утонули по причине несоблюдения правил при ловле рыбы, 13 человек (из них 6 детей) при недооценке собственных сил, попадании в водовороты, при сильном течении и судорогах конечностей. 10 детей погибли в результате падения в воду, 9 человек купались в нетрезвом состоянии, в результате чего утонули.

«К сожалению, количество утонувших в стране достаточно высокое. Настораживает то, что взрослые оставляют малолетних детей без присмотра, дети падают в арыки, каналы, водоемы. За истекшую неделю утонули 14 человек, из низ - 6 детей. В Кызылординской области - 5 человек, из них - трое детей, в Карагандинской - 2 человека (1 ребенок), в Мангистауской области, Шымкенте - по одному, в Алматинской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областях, в Нур-Султане - по одному человеку», - проинформировал В. Беккер.

Напомним, в ряде регионов страны с 1 июня начинается купальный сезон. По данным КЧС МВД РК, Нур-Султане и Павлодарской области сезон начинается с 10 июня, а в ВКО - 13 июня, Атырауской области - 15 июня и Мангистауской области - 25 июня.