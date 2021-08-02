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62 человека спасено за купальный сезон в Акмолинской области

2 Августа 2021 19:52
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62 человека спасено за купальный сезон в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские спасатели озвучили статистику проходящего купального сезона: в регионе спасено 62 человека, из которых 11 детей, 18 гражданам оказана первая доврачебная помощь, 21 человек погиб, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, с начала купального сезона в регионе спасено 62 человека, из которых 11 детей. 18 гражданам оказана первая доврачебная помощь. Но, наряду со спасениями, в области растет и статистика по гибели людей на воде. На сегодня зарегистрирован 21 такой факт. Среди погибших - трое несовершеннолетних.

«Основная причина несчастных случаев при купании – недооценка опасностей, неумение плавать, переоценка собственных сил и впадение в панику. Также зачастую к трагедии приводят такие причины, как состояние алкогольного опьянения, заплывы на дальние дистанции, купание в штормовую погоду, переохлаждение организма, мышечные судороги, разрывы надувных плавательных средств, отсутствие присмотра за детьми, прыжки с высоты. Безопасность на воде легче всего обеспечить на специально оборудованном пляже, где есть медпункт и спасательные средства», - отметили в ведомстве.

Большинство случаев гибели людей на воде также произошло по причине купания в необорудованных местах, в состоянии алкогольного опьянения, недооценки собственных сил и оставление детей без присмотра взрослыми.

По словам спасателей региона, совместно с территориальными подразделениями департамента полиции было проведено 3624 рейда и патрулирования, по результатам которых к административной ответственности привлечено 614 человек. Совместно с местными исполнительными органами открыто 10 коммунальных пляжей и 59 частных пляжей с 173 общественными спасателями.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #МЧС   #Спасение  
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Автор:

Оксана Матасова

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