+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -20 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

62 человека с COVID-19 в Казахстане - на аппарате ИВЛ

14 Декабря 2021 08:51
Поделиться:
62 человека с COVID-19 в Казахстане - на аппарате ИВЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 14 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 858 человек (18 099 КВИ+ и 2 759 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Новости по теме
Усилить темпы ревакцинации населения поручил Премьер-Министр РК
Сколько человек прошли ревакцинацию от КВИ в Казахстане Сколько казахстанцев выздоровели от КВИ На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге

В стационарах находятся 3 974 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 16 884 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 321 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 82 пациента, на аппарате ИВЛ – 62 пациента.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Усилить темпы ревакцинации населения поручил Премьер-Министр РК
Сколько человек прошли ревакцинацию от КВИ в Казахстане
Сколько казахстанцев выздоровели от КВИ
На каком месте по заболеваемости коронавирусом  находится Казахстан в мировом рейтинге
Популярное
1 Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
2 Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
3 Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»
4 Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
5 Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
6 Около двух млн проблемных заемщиков реабилитированы в Казахстане
Читайте также
Сколько человек привилось вакциной Pfizer в Казахстане
Какого уровня вакцинации от КВИ достигли  в Казахстане
Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»
Синоптики объявили штормовое предупреждение в четырех регионах Казахстана
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Джозефу Байдену
Около двух млн проблемных заемщиков реабилитированы в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив