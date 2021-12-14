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62 человека с COVID-19 в Казахстане - на аппарате ИВЛ
14 Декабря 2021 08:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 14 декабря лечение от КВИ продолжают получать 20 858 человек (18 099 КВИ+ и 2 759 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В стационарах находятся 3 974 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 16 884 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 321 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 82 пациента, на аппарате ИВЛ – 62 пациента.
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