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62 автомата Калашникова изъято у участников беспорядков в Жамбылской области

25 Января 2022 21:12
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62 автомата Калашникова изъято у участников беспорядков в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ситуацию в Жамбылской области обсудили в Таразе на очередном заседании регионального оперативного штаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, заседание проходило под председательством главы региона Бердибека Сапарбаева.

В ходе заседания было отмечено, что на данный момент ситуация в Жамбылской области стабильная.

Всего в Жамбылской области в массовых беспорядках 4 - 6 января участвовали 2 723 лица, все они доставлены в отделения полиции. В отношении 57 лиц расследуются уголовные дела. В отношении 573 лиц возбуждены административные дела (186 лиц арестованы на 15 суток, 52 оштрафованы, 335 получили предупреждение).

Получили различные телесные повреждения 273 человека, 8 находятся в больнице. Погибли 15 человек (два сотрудника силовых структур, остальные - участники массовых беспорядков).

«Изъято 206 единиц оружия. Это 62 автомата Калашникова, 13 снайперских винтовок, 12 карабинов «Сайга», 24 пистолета, 3 пистолета-пулемета, 48 единиц гладкоствольного оружия, 3 гранатомета РПГ. Есть и те, кто добровольно оружие сдает», - отметили в ведомстве.

Продолжаются операции по выявлению и задержанию преступников оперативно-следственными группами, сформированными из сотрудников силовых структур (прокуратуры, ДКНБ, полиции).

В обеспечении общественного порядка задействовано 2 040 сотрудников правоохранительных органов.

Глава региона Бердибек Сапарбаев поручил ответственным лицам активно проводить работу по изъятию оружия из незаконного оборота, усилить меры по обеспечению общественной безопасности, информационно-разъяснительную работу, в том числе среди молодежи.


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#Жамбылская область   #Акимат   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Галина Скрипник

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