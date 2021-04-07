62,5 тысячи вакансий было размещено на электронной бирже труда  в марте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По данным АО «Центр развития трудовых ресурсов», в марте 2021 года на электронной бирже труда было размещено 62,5 тысячи вакансий, из которых 49,8 тысячи – для квалифицированных работников. Соискатели опубликовали 51,1 тысячи резюме, из которых 34,3 тысячи от квалифицированных специалистов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК.

По сравнению с прошлым месяцем общее количество вакансий уменьшилось на 5%, а количество размещенных резюме - на 17%. В настоящее время 32,2 тысячи вакансий на электронной бирже труда остаются открытыми.

«С 1 марта портал работает с расширенным функционалом. В частности, увеличено количество критериев поиска работодателя или работника, внедрены обновленные справочник профессий и банк навыков, а также впервые запущен сервис, предоставляющий информацию для пользователей по добровольному переселению в рамках Государственной программы «Еңбек». Мы ожидаем увеличение интереса пользователей к обновленному сервису, который поможет работодателям подобрать соответствующий персонал, а гражданам - найти подходящую работу», – отметила главный эксперт департамента стратегии и проектного управления ЦРТР Айжан Мухышбаева.

Рассматривая отдельные квалифицированные профессии необходимо отметить, что в марте на наблюдался дефицит водителей автобусов (217 резюме против 950 вакансий), охранников (385 резюме и 941 вакансия), среднего медицинского персонала (772 резюме и 1559 вакансий), официантов (18 резюме и 506 вакансий), и врачей общей практики (186 резюме и 669 вакансий). Среди неквалифицированного персонала наблюдается нехватка грузчиков, уборщиков, а также помощников на кухне.

«В период пандемии также высок спрос на высококвалифицированных специалистов в области здравоохранения. В марте было размещено 3,2 тысячи вакансий, по которым преимущественно требовались врачи общей практики, врачи-педиатры, врачи-анестезиологи и реаниматологи. В то же время существующее предложение не удовлетворяет потребности работодателей, в марте было размещено только 788 таких резюме», – заключила Айжан Мухышбаева.

Следует отметить, что предложение неквалифицированного труда, а также спрос на квалифицированные и неквалифицированные трудовые ресурсы в разрезе профессий остались почти неизменными в сравнении с прошлым месяцем, тогда как предложение квалифицированного труда подверглось существенным изменениям. Если в феврале в избытке были преимущественно служащие по делопроизводству, консультанты по финансовым вопросам и инвестициям, юристы и экологи, то уже в марте высокая конкуренция наблюдается среди работников сельского хозяйства, кондитеров и швей. Что касается работников без квалификации, то избыточными в марте стали рабочие по озеленению и благоустройству территории, дворники, а также вахтеры и консьержи.

В региональном разрезе наибольшее число вакансий предлагалось работодателями г. Нур-Султана (9,4 тысячи, или 15% от общего количества), Костанайской области (7,4 тысячи, или 12%), а также г. Алматы (5,6 тысячи, или 9%). При этом наибольший прирост числа вакансий в течение месяца наблюдается в г. Нур-Султане (+23%), Северо-Казахстанской (+22%) и Павлодарской (+22%) областях. Вместе с тем, меньше всего вакансий было заявлено организациями Кызылординской (1,3 тысячи, или 2% от общего количества) и Жамбылской (1,9 тысячи или 3%) областей, а также г. Шымкент (1,9 тысячи или 3%). Сокращение числа вакансий за месяц отмечается в Туркестанской (-45%) и в Жамбылской (- 32%) областях.

«Больше всего в марте потребность в квалифицированном труде выросла в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях, на 24% и 19% соответственно. В обоих регионах наиболее востребованными стали фермеры и рабочие сельского хозяйства, а также работники сферы услуг и продаж. Рост спроса на работников сельского хозяйства ожидаем на фоне начала весенне-полевых работ в северных регионах, а увеличение потребности на работников сфер услуг и продаж, по-видимому, связано с ослаблением карантинных мер в этих регионах с начала марта», – рассказала Айжан Мухышбаева.

Что касается соискателей, то наибольшее количество резюме было размещено в Жамбылской (6 тысяч, или 12% от общего количества), Алматинской и Туркестанской областях (по 4,1 тысячи, или 8%). При этом меньше всех в марте работу искали граждане, проживающие в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях (по 1,5 тысячи, или 3%).