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618 детей родилось в канун Нового года в Казахстане
3 Января 2019 19:03 116
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канун Нового года в Казахстане родилось 618 детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.
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Лидером по количеству новорожденных является город Алматы. Здесь в последний день прошлого года на свет появились 106 малышей. Далее идут Алматинская область - 66, Жамбылская область - 57, город Астана - 51, Атырауская область - 46, Карагандинская область - 44 ребенка.
Стоит отметить, что 31 декабря 2017 года в Казахстане родилось 768 детей.
Ключевые слова: Демография, Дата,
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