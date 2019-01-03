Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -23 °С
Алматы: -6 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

618 детей родилось в канун Нового года в Казахстане

3 Января 2019 19:03 116
Поделиться:
618 детей родилось в канун Нового года в Казахстане

  АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канун Нового года в Казахстане родилось 618 детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Новости по теме

Первая в 2019 году тройня родилась в Павлодаре
22 малыша появились на свет в СКО в первый день 2019 года Почти 100 детей родилось 31 декабря в Алматы

Лидером по количеству новорожденных является город Алматы. Здесь в последний день прошлого года на свет появились 106 малышей. Далее идут Алматинская область - 66, Жамбылская область - 57, город Астана - 51, Атырауская область - 46, Карагандинская область - 44 ребенка.

Стоит отметить, что 31 декабря 2017 года в Казахстане родилось 768 детей. 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Демография, Дата,
Поделиться:
Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Архив