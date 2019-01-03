618 детей родилось в канун Нового года в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В канун Нового года в Казахстане родилось 618 детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Лидером по количеству новорожденных является город Алматы. Здесь в последний день прошлого года на свет появились 106 малышей. Далее идут Алматинская область - 66, Жамбылская область - 57, город Астана - 51, Атырауская область - 46, Карагандинская область - 44 ребенка.

Стоит отметить, что 31 декабря 2017 года в Казахстане родилось 768 детей.