618 человек заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 618 человек заразились Covid-19 за сутки в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, за последние сутки в регионе выявлено 618 заболевших коронавирусной инфекцией. В городе Атырау подтверждено 423 случая заражения Covid-19. В результате скрининга выявлено 65 заболевших на месторождении Тенгиз. Распространяется инфекция и в районах области. Так, в Жылыойском районе выявлено 58 заболевших, в Индерском районе - 15, в Исатайском районе - 16, Кызылкогинском районе - 11, Курмангазинском районе - 16, в Макатском районе - 6, в Махамбетском районе - 8 человек.

Заболевание у 380 пациентов с коронавирусной инфекцией протекает с соответствующими симптомами. У 238 человек симптоматика отсутствует. За прошедшие сутки в области от коронавируса вылечились 284 человека.

В настоящее время лечение получают: в домашних условиях 6 428 человек, в модульной больнице - 180, во второй областной больнице – 195 пациентов, - во фтизиопульмонологическом центре - 96, в кардиоцентре - 98, в ж/д больнице - 106 пациентов, в районных инфекционных стационарах - 395, в областной больнице - 121 пациент, в общежитиях - 124, в инфекционном стационаре на месторождении Тенгиз - 410 человек.

По темпам распространения инфекции Атырауская область расположена в «темно-красной» зоне.