616 единиц спецтехники задействовано в уборке снега в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выпало 15-18 см снега. В горной местности высота снежного покрова превысило 45 см, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления жилищной политики города, на 8:00 часов выпало 15-18 см снега в предгорных районах - 22-30 см, в горной местности - до 45 см.

С целью предупреждения гололедных явлений осуществляется посыпка дорог противогололедными материалами (ПГМ). Организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

Для организации беспрепятственного пропуска автотранспорта в утренний час-пик на магистральных улицах и в верхней части города сгребание снега произведено трижды.

Усилены работы по механизированной и ручной очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.

По состоянию на 8:00 вывезено 330 куб. м снега.

Всего в уборке снега задействовано 616 единиц спецтехники, 1463 дорожных рабочих, использовано 2950 тонн ПГМ.

В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.

По прогнозу Казгидромета, выпадение снега завершится в первой половине дня. Температура воздуха днем 15 февраля 0-3 градусов мороза.