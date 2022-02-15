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616 единиц спецтехники задействовано в уборке снега в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы выпало 15-18 см снега. В горной местности высота снежного покрова превысило 45 см, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
По информации управления жилищной политики города, на 8:00 часов выпало 15-18 см снега в предгорных районах - 22-30 см, в горной местности - до 45 см.
С целью предупреждения гололедных явлений осуществляется посыпка дорог противогололедными материалами (ПГМ). Организованы колонны по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.
Для организации беспрепятственного пропуска автотранспорта в утренний час-пик на магистральных улицах и в верхней части города сгребание снега произведено трижды.
Усилены работы по механизированной и ручной очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, мест общего пользования.
По состоянию на 8:00 вывезено 330 куб. м снега.
Всего в уборке снега задействовано 616 единиц спецтехники, 1463 дорожных рабочих, использовано 2950 тонн ПГМ.
В районных акиматах организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ.
По прогнозу Казгидромета, выпадение снега завершится в первой половине дня. Температура воздуха днем 15 февраля 0-3 градусов мороза.
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