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вчера 14:59
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612 нарушений ПДД выявили за день в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – 612 нарушений правил дорожного движения выявили за один день в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В Атырауской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». За один день выявлено 612 правонарушений. Из них зарегистрировано 11 случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - проинформировали в пресс-службе ДП региона.
Сотрудниками полиции составлены административные протоколы за превышение скорости на 280 водителей, зафиксировано 18 нарушений правил маневрирования, 24 выезда на запрещающий сигнал светофора и 6 на встречную полосу. Кроме того, привлечены к ответственности 7 водителей, пользовавшихся сотовыми телефонами. У 69 отсутствовали ремни безопасности, 6 водителей не пропустили пешеходов. Также задержан водитель, управлявший машиной после приема наркотиков. Из его автомобиля была изъята партия марихуаны.
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