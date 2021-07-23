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6119 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

23 Июля 2021 08:01
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6119 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1381,

город Алматы - 996,

город Шымкент - 488,

Акмолинская область - 189,

Актюбинская область - 230,

Алматинская область - 230,

Атырауская область - 489,

Восточно-Казахстанская область - 78,

Жамбылская область - 105,

Западно-Казахстанская область - 235,

Карагандинская область - 794,

Костанайская область - 156,

Кызылординская область - 129,

Мангистауская область - 205,

Павлодарская область - 203,

Северо-Казахстанская область - 110,

Туркестанская область - 101.


Всего в стране выявлено 516117 заболевших.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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