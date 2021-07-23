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6119 заболевших коронавирусом выявлены в Казахстане
23 Июля 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 6119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1381,
город Алматы - 996,
город Шымкент - 488,
Акмолинская область - 189,
Актюбинская область - 230,
Алматинская область - 230,
Атырауская область - 489,
Восточно-Казахстанская область - 78,
Жамбылская область - 105,
Западно-Казахстанская область - 235,
Карагандинская область - 794,
Костанайская область - 156,
Кызылординская область - 129,
Мангистауская область - 205,
Павлодарская область - 203,
Северо-Казахстанская область - 110,
Туркестанская область - 101.
Всего в стране выявлено 516117 заболевших.
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