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610 тысяч иностранных туристов посетили Казахстан в прошлом году

27 Января 2023, 14:23
610 тысяч иностранных туристов посетили Казахстан в прошлом году

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов сообщил, что число иностранных туристов, посетивших Казахстан в 2022 году, увеличилось в три раза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За девять месяцев прошлого года мы видим, что 610 тысяч иностранных туристов посетили нашу страну. Мы сейчас в рамках концепции рассматриваем и хотели бы довести число посещений Казахстана иностранными туристами до 4 млн. Это дает огромный импульс развитию всем отраслям экономики, это создание новых рабочих мест, это создание новых условий, это поступление налогов в бюджет. Еще это конкурентная среда, когда есть конкуренция всегда качество улучшается», - сказал Асхат Оралов, отвечая на вопросы журналистов после выездного заседания коллегии ведомства.

В ходе заседания было отмечено, что по итогам аналогичного периода в 2021 году за девять месяцев Казахстан посетили 208,5 тысяч иностранных путешественников. Динамика положительным образом отразилась на экспорте услуг, который в 2022 возрос до 1,3 миллиарда долларов США. В 2021 году сумма экспорта за тот же период составила 395 миллионов долларов.

«Министерством разработаны пять приоритетных маршрутов по Казахстану, которые войдут в основу «Гранд-тура Казахстана». Это уже пользующиеся спросом привлекательные маршруты. Не все из них готовы принимать большое количество туристов. Поэтому мы планируем вместе с акиматами улучшить инфраструктуру и создать условия для туристов вдоль выбранных маршрутов. Также будет вестись работа по обучению и повышению квалификации сотрудников сферы туризма, продвижению туров на целевых рынках вместе с туроператорами», - добавил Асхат Оралов.


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