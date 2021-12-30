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    610 семей получили жилье в Туркестане

    30 Декабря 2021, 15:16

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Радости новоселов нет границ. Сразу 610 семей Туркестана получили ключи от долгожданных квартир. В преддверии новогодних праздников туркестанцы отмечают новоселье. 470 из них - многодетные матери. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев вручил жителям ключи от новых квартир, поздравив новоселов с 30-летием Независимости страны и наступающим Новым годом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    «Как вы знаете, Туркестан преображается, увеличивается количество туристов. На административно-деловой территории возводятся многоэтажные, высотные дома. Наряду с домами в нашем городе построено множество социальных, культурных и спортивных объектов. В следующем году начнётся работа по строительству железной дороги «Туркестан-Шымкент-Ташкент», будет запущен мегапроект. Осуществляется обводнение всей территории Туркестана, воспроизводство водохранилищ и искусственных озер. Все это - плоды нашей независимости и благодаря особой поддержке Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарта Токаева. Надеюсь, что квартиры подарят радость их владельцам и всегда будут наполнены счастьем. Я считаю вас счастливыми жителями обновленного Туркестана. Пусть каждая семья растет и служит Родине!» - сказал Умирзак Шукеев.

    Также поздравил земляков председатель Туркестанской областной коллегии аксакалов Жарылкасын Азретбергенов.

    Дом подключен к инженерным коммуникациям: теплу, водо- и электроснабжения, имеется канализация. Постарались создать все условия для комфортного проживания.

    Кроме того, в целях повышения доступности жилья в текущем году 763 квартиры в 14 многоэтажных жилых домах на территории административно-делового центра города Туркестана и 151 квартира в 3 многоэтажных жилых домах были предоставлены жителям через «Отбасы банк» по программе «7-20-25». В дальнейшем эта работа будет продолжена. В областном центре в настоящее время за счет бюджета ведется строительство 67 жилых домов на 7, 9 и 12 этажей.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Туркестанская область Жилье 30 лет Независимости
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