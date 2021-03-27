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    18:17, 26 Март 2021 | GMT +6

    61 субъект предпринимательства участвует в пилотном проекте «Ashyq» в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане количество субъектов предпринимательства, участвующих в пилотном проекте «Ashyq», достигло 61. В связи с эпидемиологической ситуацией в городе Нур-Султане и нахождения его в «красной» зоне растет число субъектов предпринимательства, желающих принять участие в пилотном проекте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

    В настоящее время в городе Нур-Султан в пилотном проекте «Ashyq» участвует 61 субъект предпринимательства. Из них 22 фитнес-клуба, 12 СПА-центров, 4 бассейна, 3 боулинг-клуба, 16 компьютерных клубов, 4 сауны.

    В рамках проекта субъекты предпринимательства работают с мобильным приложением «Ashyq», интегрированным с базой данных ПЦР-исследований Министерства здравоохранения. Преимущество проекта в том, что субъекты предпринимательства могут возобновить или продолжить деятельность независимо от того, в каком регионе они находятся.

    Стоит отметить, что при входе в заведение посетителям присваивается статус по цветам:

    - «красный» статус - ограничение движения, так как лицо находится на амбулаторном лечении;

    - «желтый» статус - частичное ограничение – ПЦР как контактный;

    - «синий» статус – нет ограничений в передвижении, кроме мест, где обязательно наличие ПЦР-справки;

    - «зеленый» статус – передвижение без ограничений для лица, прошедшего ПЦР-тестирование на COVID-19 с отрицательным результатом.


    Теги:
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