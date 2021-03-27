61 субъект предпринимательства участвует в пилотном проекте «Ashyq» в столице
В настоящее время в городе Нур-Султан в пилотном проекте «Ashyq» участвует 61 субъект предпринимательства. Из них 22 фитнес-клуба, 12 СПА-центров, 4 бассейна, 3 боулинг-клуба, 16 компьютерных клубов, 4 сауны.
В рамках проекта субъекты предпринимательства работают с мобильным приложением «Ashyq», интегрированным с базой данных ПЦР-исследований Министерства здравоохранения. Преимущество проекта в том, что субъекты предпринимательства могут возобновить или продолжить деятельность независимо от того, в каком регионе они находятся.
Стоит отметить, что при входе в заведение посетителям присваивается статус по цветам:
- «красный» статус - ограничение движения, так как лицо находится на амбулаторном лечении;
- «желтый» статус - частичное ограничение – ПЦР как контактный;
- «синий» статус – нет ограничений в передвижении, кроме мест, где обязательно наличие ПЦР-справки;
- «зеленый» статус – передвижение без ограничений для лица, прошедшего ПЦР-тестирование на COVID-19 с отрицательным результатом.