61 многоэтажный дом подключен дополнительно к теплоснабжению в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Реализация ряда проектов в Акмолинской области дала возможность подключить к теплоснабжению дополнительно 61 многоэтажный жилой дом, 454 индивидуальных жилых дома и 31 объект соцкультбыта, а также улучшить качество теплоснабжения в населенных пунктах. Об этом на брифинге рассказал заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Тимур Хамзин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При подготовке к отопительному сезону 2020-2021 годов были направлены значительные средства на ремонт и модернизацию теплоисточников и тепловых сетей. Для этих целей по государственным программам «Ауыл ел бесігі», «Дорожная карта занятости» и другим было выделено порядка 10 млрд тенге, что почти в 4 раза больше, чем в 2019 году», - отметил Т. Хамзин.

По словам спикера, были проведены работы по реконструкции котельных в городе Ерейментау, поселке Бурабай, городе Акколь, Шортанды, Зеренде, строительство котельной в селе Астраханке, блочно-модульной котельной в городе Макинске, строительство и реконструкция сетей теплоснабжения в городах Кокшетау и Ерейментау, селах Красный Яр и Астраханка, также продолжено строительство в Макинске угольной котельной, реализация которой была приостановлена в 2014 году. Последняя практически завершена и должна будет заменить дорогостоящую котельную на мазуте. Тогда регион будет получать ежегодную экономию порядка 200-250 млн тенге.

«Реализация указанных проектов дала возможность подключить к теплоснабжению дополнительно 61 многоэтажный жилой дом, 454 индивидуальных жилых дома, 31 объект соцкультбыта, а также улучшило качество теплоснабжения в населенных пунктах», - добавил спикер.

Так, два котла заработают в Ерейментау, что позволит дополнительно предоставить услуги теплоснабжения отдельным многоэтажным жилым домам. В городе Макинске строительство блочно-модульной котельной позволит также подключить около 20 жилых многоэтажных домов, которые порядка 20 лет были без центрального отопления. По Кокшетау завершается реконструкция пятого газо-мазутного котла, который также решит дополнительные тепловые нагрузки.

Спикер также ответил, почему некоторые акмолинцы жаловались текущей зимой на теплоснабжение.

«В начале января в связи с понижением температуры воздуха местами до -30ºС и ниже имелись факты несоблюдения температурного режима в Ерейментауском, Аршалынском районах и в городе Кокшетау. Эти факты возникали из-за того, что в тупиковых домах была недостаточная гидравлика и недостаточный тепловой режим. Кроме того, дома не в полном объеме были подготовлены. Не было соответствующей термоизоляции, были отклонения от проектной схемы в системе теплоснабжения. И это повлияло на то, что пошли жалобы на стабильность теплоснабжения. Местными исполнительными органами производились все необходимые мероприятия по устранению этих нарушений», - пояснил спикер.

На сегодня отопительный сезон в Акмолинской области проходит в штатном режиме, температурный режим поддерживается, согласно утвержденным тепловым графикам.



