61-летний житель Степногорска подозревается в хранении взрывчатых веществ

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В хранении взрывчатых веществ подозревается житель Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.



Сотрудниками УБОП ДП области получена оперативная информация о том, что 61-летний житель Степногорска хранит взрывчатые вещества.

Сотрудники полиции провели осмотр гаража мужчины, в ходе которого обнаружили 34 металлическо-цилиндрических предмета, предположительно являющихся взрывными волноводами.

Назначена экспертиза.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 287 УК РК.