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61-летний житель Степногорска подозревается в хранении взрывчатых веществ

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Июля 2023, 19:24
61-летний житель Степногорска подозревается в хранении взрывчатых веществ Фото: t.me/POLICE_of_KZ

СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В хранении взрывчатых веществ подозревается житель Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Сотрудниками УБОП ДП области получена оперативная информация о том, что 61-летний житель Степногорска хранит взрывчатые вещества.

Сотрудники полиции провели осмотр гаража мужчины, в ходе которого обнаружили 34 металлическо-цилиндрических предмета, предположительно являющихся взрывными волноводами.

Назначена экспертиза.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 287 УК РК.

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