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61-летний велосипедист скончался в результате ДТП в Павлодарской области

9 Августа 2021 13:48
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61-летний велосипедист скончался в результате ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 61-летний велосипедист скончался в результате ДТП в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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На дорогах Павлодарской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов, в результате которых один человек погиб.

7 августа в 15:10 часов на автодороге Аксу – Беловка, вблизи садоводства «Ягодка» 41-летний водитель автомашины Volkswagen Golf совершил наезд на 61-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Назначена СМЭ. Автомобиль водворен на специальную штрафную стоянку.

В полиции сообщили и о втором происшествии.

Так, 7 августа в 16:00 часов возле дома 292 по улице Камзина в городе Павлодаре 29-летний водитель автомашины Hyundai Tucson, не выбрав безопасную дистанцию, совершил наезд на 29-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в больницу. Автомашина водворена на штрафстоянку. По дорожно-транспортным происшествиям проводятся проверки.

С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых 20 человек погибли, еще 410 травмированы.



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#Павлодарская область   #ДТП   #МВД РК  
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