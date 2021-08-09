61-летний велосипедист скончался в результате ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 61-летний велосипедист скончался в результате ДТП в Павлодарской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На дорогах Павлодарской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием велосипедистов, в результате которых один человек погиб.

7 августа в 15:10 часов на автодороге Аксу – Беловка, вблизи садоводства «Ягодка» 41-летний водитель автомашины Volkswagen Golf совершил наезд на 61-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Назначена СМЭ. Автомобиль водворен на специальную штрафную стоянку.

В полиции сообщили и о втором происшествии.

Так, 7 августа в 16:00 часов возле дома 292 по улице Камзина в городе Павлодаре 29-летний водитель автомашины Hyundai Tucson, не выбрав безопасную дистанцию, совершил наезд на 29-летнего велосипедиста. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в больницу. Автомашина водворена на штрафстоянку. По дорожно-транспортным происшествиям проводятся проверки.

С начала года на территории Павлодарской области зарегистрировано 278 ДТП, в результате которых 20 человек погибли, еще 410 травмированы.



