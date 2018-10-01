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61-летнего мужчину сбили насмерть в Усть-Каменогорске

15 Октября 2018 11:45 123
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61-летнего мужчину сбили насмерть в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске водитель, двигаясь по проспекту Сатпаева, в районе автозаправочной станции совершил наезд на 61-летнего пешехода. Пострадавший мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и найден водитель, скрывшийся с места аварии. Им оказался 57-летний местный житель. В отношении задержанного водителя автомобиля «Volkswagen» начато досудебное расследование по факту ДТП и последующего оставления места происшествия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

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Ключевые слова: ДТП, Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Людмила Малько

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