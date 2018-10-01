61-летнего мужчину сбили насмерть в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске водитель, двигаясь по проспекту Сатпаева, в районе автозаправочной станции совершил наезд на 61-летнего пешехода. Пострадавший мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и найден водитель, скрывшийся с места аварии. Им оказался 57-летний местный житель. В отношении задержанного водителя автомобиля «Volkswagen» начато досудебное расследование по факту ДТП и последующего оставления места происшествия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.