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61-летнего мужчину сбили насмерть в Усть-Каменогорске
15 Октября 2018 11:45 123
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске водитель, двигаясь по проспекту Сатпаева, в районе автозаправочной станции совершил наезд на 61-летнего пешехода. Пострадавший мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и найден водитель, скрывшийся с места аварии. Им оказался 57-летний местный житель. В отношении задержанного водителя автомобиля «Volkswagen» начато досудебное расследование по факту ДТП и последующего оставления места происшествия, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
Ключевые слова: ДТП, Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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