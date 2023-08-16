61 человек погиб из-за проливных дождей на севере Индии

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ – Оползни и наводнения унесли за последние два дня жизни 61 человека в штате Химачал-Прадеш на севере Индии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.



12 трупов нашли в ходе поисково-спасательных операций после схода крупного оползня, который разрушил район Саммер-Хилл в Шимле. Девять человек все еще числятся пропавшими без вести.

Более 800 человек эвакуированы в безопасные места. Около 80 человек, застрявших в труднопроходимой местности, были спасены.

Для спасения пострадавших задействованы лодки и вертолеты. Среди наиболее пострадавших районов - столица штата Шимла, а также районы Манди, Кулу и Кангра.

Около 300 дорог и автомагистралей повреждены, сломаны мосты, выведены из строя более 500 трансформаторов.

Власти подтвердили, что из-за дождей 720 домов и 241 магазин были полностью разрушены, более 7 000 домов разрушены частично.

Сумма ущерба от проливных дождей оценивается в 100 миллиардов индийских рупий (около 1,2 миллиарда долларов США), на восстановление пострадавших районов потребуются не менее года.

По прогнозам метеорологов, дожди продолжатся в течение четырех следующих дней. Из-за проливных дождей школы и колледжи в штате закрыты. Университет Химачал-Прадеша приостановил учебную деятельность до 19 августа.