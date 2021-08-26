61,6% акмолинцев получили первый компонент вакцины против КВИ

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На сегодняшний день в Акмолинской области первым компонентом вакцины против коронавируса привито более 253 тысяч человек, или 61,6%, вторым – более 201 тысячи человек, или 49%. Об этом сообщил на брифинге руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Акмолинскую область с февраля текущего года поступило всего 582590 доз вакцин («Спутник V» – 464600, QazVaс – 10990, Hayat Vax – 61000, СoronaVaс - 24000, VerоCell - 22000). В целом, в области первым компонентом вакцины привито более 253 тысяч человек, или 61,6%, вторым – более 201 тысячи человек, или 49%.

На сегодня в регионе привито 17519 работников промышленных предприятий области, 15475 педагогов (83%), 10724 студента (58%), 5033 госслужащих (100%), 63867 лиц с хроническими заболеваниями (99%), 2172 человека среди персонала и опекаемых в медико-социальных учреждениях (65%).

В области осталось более 68 тысяч доз первого компонента вакцин и более 60 тысяч доз второго.

«20 августа текущего года на склад поступила вакцина VerоCell - 12020 доз (первый и второй компоненты), а также вакцина «Спутник V» (первый компонент – 15000 доз, второй компонент – 12900 доз). Вакцина развозится по медорганизациям», - добавил главный врач области.

В регионе действуют 133 прививочных пункта и 135 мобильных бригад. В вакцинации задействованы 564 медицинских работника. Кроме того, работают 11 передвижных медицинских комплексов в Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском, Бурабайском, Ерейментауском, Есильском, Жаркаинском, Зерендинском, Корголжинском и Целиноградском районах.

Отвечая на вопрос присутствующих, как главный врач региона относится в принудительной вакцинации, Н. Сыздыков подчеркнул, что в Казахстане нет принудительной вакцинации и не стоит путать ее с обязательной.

«Я против принудительной вакцинации! Более того, скажу, что принудительная вакцинация противоречит всем принципам демократического общества, да и вообще человечности. Принудительной вакцинации у нас нет, не нужно путать ее с обязательной вакцинацией. Есть ряд граждан, которые имеют по своей работе всевозможные контакты, и их деятельность может способствовать распространению КВИ. В таких случаях мы говорим об обязательной вакцинации», - пояснил спикер.



