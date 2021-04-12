608 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 608 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 124,

город Шымкент - 1,

Акмолинская область - 33,

Актюбинская область - 6,

Алматинская область - 195,

Атырауская область - 29,

Восточно-Казахстанская область - 39,

Западно-Казахстанская область - 32,

Карагандинская область - 82,

Кызылординская область - 14,

Павлодарская область - 31,

Северо-Казахстанская область - 15,

Туркестанская область - 7.

Итого выздоровевших в Казахстане - 234665.



