08:15, 12 Апрель 2021 | GMT +6
608 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 608 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 124,
город Шымкент - 1,
Акмолинская область - 33,
Актюбинская область - 6,
Алматинская область - 195,
Атырауская область - 29,
Восточно-Казахстанская область - 39,
Западно-Казахстанская область - 32,
Карагандинская область - 82,
Кызылординская область - 14,
Павлодарская область - 31,
Северо-Казахстанская область - 15,
Туркестанская область - 7.
Итого выздоровевших в Казахстане - 234665.