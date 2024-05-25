606 жителей Кульсары получили компенсацию на восстановление жилья

Договор на получение компенсаций подписали 1164 жителя Кульсары, из них выплаты получили 606 человек, сообщает оперативный штаб Атырауской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на Оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

В ходе подомового обхода мобильными группами были выданы результаты оценки и технического обследования 1667 домов. Также осуществляется разъяснение результатов оценки ущерба и проведенной технической экспертизы пострадавшего имущества. В этих работах задействовано 20 мобильных групп. Среди подписавших договор на получения компенсации Жанаргуль Артыгалиева, ее дом был признан аварийным и рекомендован к сносу.

⁃ К нам приходили специалисты двух комиссий, провели техническую экспертизу и оценку. После чего мобильная группа принесла результат оценки. С предложенной акиматом суммой мы согласны, уже заключили соглашение, — рассказала Жанаргуль Артыгалиева.

По словам пенсионера Дабыла Ахметова, он ознакомился с результатом оценки его пострадавшего имущества, согласившись с суммой денежной компенсации, подписал договор с акиматом.

⁃ Благодарю акимат Жылыойского района за справедливую оценку моего подтопленного дома. Надеюсь, что в следующем году подобного паводка в нашем городе не будет, — рассказал Дабыл Ахметов.

Работы по оценке пострадавшего имуществе жителей города Кульсары планируется завершить до конца текущей недели. Специалисты по оценке имущества работают в круглосуточном режиме.