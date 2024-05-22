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    16:00, 22 Май 2024 | GMT +6

    606 тысяч медицинских туристов посетило Южную Корею за прошлый год

    медицина
    Фото: pixabay.com

    По данным Министерства здравоохранения Республики Корея, количество иностранных граждан, посетивших страну в медицинских целях, достигло рекордного уровня - 606 000 человек в прошлом году, превысив уровень до пандемии, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Korea Herald.

    Согласно отчету, более половины иностранных пациентов обратились за услугами в клиники дерматологии и пластической хирургии.

    Число медицинских туристов, посетивших Корею в прошлом году, увеличилось в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом и достигло 606 тысяч человек. Это наибольшее число иностранных пациентов, привлеченных с 2009 года, с момента начала сбора соответствующих данных.

    Дерматологические клиники приняли 239 тысяч медицинских туристов (35,2%), в то время как клиники пластической хирургии приняли 114 тысяч (16,8%), что делает эти услуги наиболее популярными среди иностранцев, посетивших Южную Корею в медицинских целях.

    Теги:
    Туризм Здоровье Корея Общество Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Автор
    Мадина Гумарова
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