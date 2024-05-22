606 тысяч медицинских туристов посетило Южную Корею за прошлый год

По данным Министерства здравоохранения Республики Корея, количество иностранных граждан, посетивших страну в медицинских целях, достигло рекордного уровня - 606 000 человек в прошлом году, превысив уровень до пандемии, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Korea Herald.

Согласно отчету, более половины иностранных пациентов обратились за услугами в клиники дерматологии и пластической хирургии.

Число медицинских туристов, посетивших Корею в прошлом году, увеличилось в 2,4 раза по сравнению с предыдущим годом и достигло 606 тысяч человек. Это наибольшее число иностранных пациентов, привлеченных с 2009 года, с момента начала сбора соответствующих данных.

Дерматологические клиники приняли 239 тысяч медицинских туристов (35,2%), в то время как клиники пластической хирургии приняли 114 тысяч (16,8%), что делает эти услуги наиболее популярными среди иностранцев, посетивших Южную Корею в медицинских целях.