6031 акмолинец привился от КВИ с начала вакцинации

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – С начала вакцинации КВИ в Акмолинской области был привит 6031 человек. О том, как идет вакцинация в регионе, рассказала главный государственный санитарный врач области Айнагуль Мусина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Акмолинской области продолжается кампания вакцинации против коронавирусной инфекции. На сегодня идет второй этап вакцинации вакциной «Спутник V«Гам-КОВИД-Вак» казахстанского производства.

«На первом этапе вакцинации нам поступило 1300 доз вакцины, было привито 1298 человек первым компонентом, второй компонент получили 1287 человек, их них 20 учителей, 9 государственных служащих, 1223 медицинских работника и 35 – другие», - отметила А. Мусина.

По словам спикера, 2 марта поступило еще 3700 доз вакцины. На втором этапе вакцину получают педагоги и сотрудники силовых структур. Всего первым компонентом здесь было привито 3696 человек, из них 1145 учителей, 822 сотрудника силовых структур и полицейских, 73 государственных служащих, 1208 медицинских работников и 448 - других. Вторым компонентом привито 1653 акмолинца.

С 18 марта в регион, по словам А. Мусиной, поступило еще 1200 доз вакцины. На третьем этапе получают вакцину также медработники, педагоги и сотрудники силовых структур. Всего привито 1048 человек, из них 281 медработник, 180 педагогов, 324 сотрудника силовых структур, 46 – госслужащих и 217 – прочих.

Как было отмечено, случаев поствакцинальных осложнений среди привитых не зарегистрировано. У некоторых были лишь небольшое повышение температуры и слабость.

На базе действующих организаций ПМСП в регионе организованно 24 прививочных кабинета, рассматривается вопрос о дальнейшем их увеличении до 49.

«По Казахстану в апреле планируется вакцинация порядка 2 млн человек, а в первом полугодии - около 6 млн человек. Поэтому контингент будет расширен. Если в марте-апреле вакцинировались в первую очередь группы высокого риска, то теперь на добровольной бесплатной основе будут прививаться все желающие», - добавила А. Мусина.

Всего с начала вакцинации в Акмолинской области привит 6031 человек. До конца года, по первоначальным планам, в регионе должны привиться до 100 тысяч человек, однако все будет зависеть от того, какой объем вакцины поступит в Акмолинскую область.



