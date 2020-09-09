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603 млрд тенге бюджетных средств  охвачено аудитом – Минфин

Автор:  
Арайлым Мұрат
9 Сентября 2020, 10:57
603 млрд тенге бюджетных средств  охвачено аудитом – Минфин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие 8 месяцев камеральным контролем охвачены более 1 млн. процедур государственных закупок на сумму 12,3 трлн. тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедшие 8 месяцев камеральным контролем охвачены более 1 млн. процедур государственных закупок на сумму 12,3 трлн. тенге. По итогам проверок предупреждены нарушения на сумму 4,6 трлн. тенге. Проведено более 1 тысяч аудиторских мероприятий», - рассказал Ерулан Жамаубаев.

По его данным, аудитом охвачено 603 млрд. тенге бюджетных средств.

«Установлены финансовые нарушения на сумму 168 млрд. тенге. Устранены нарушения на 162 млрд. тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 966 рекомендаций. Из них исполнено 760», - добавил министр финансов РК.


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