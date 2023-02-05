6000 шагов в день: как снизить риски для сердца у пожилых людей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Согласно новому исследованию, количество пройденных в день шагов, определяет, насколько мы получаем пользу для здоровья, когда речь идет о болезнях сердца, передает МИА «Казинформ».

Ученые из Массачусетского университета определили, что у пожилых людей, которые проходят 6000 - 8000 шагов в день, риск сердечно-сосудистых болезней, таких как инфаркт или инсульт, снижается на 40-50%, по сравнению с теми, кто проходит 2000 шагов в день. Исследование опубликовано в журнале «Circulation».

«Мы определили, что у взрослых старше 60 лет риск сердечно-сосудистых болезней снижался в течение шести лет наблюдения», — отметила руководитель исследования Аманда Палуч, доцент кафедры кинезиологии Школы общественного здравоохранения и медицинских наук.

Это исследование продолжает предыдущую работу команды Палуч, где ученые опровергли мнение о том, что для долголетия требуется проходить 10 000 шагов в день, которое укрепилось в массовом сознании за счет одной удачной рекламы. Мета-анализ 15 исследований с участием 50 000 человек с четырех континентов показал, что ежедневная ходьба от 6 000 до 8 000 шагов снижает риск смерти в пожилом возрасте.

В итоге, ученые рекомендуют пожилым людям, которые ежедневно проходят менее 6 000 шагов, стараться увеличить количество шагов, так как риски появления сложностей работы сердца уменьшаются в два раза при ежедневной умеренной ходьбе, и положительно действуют на состояние сосудов.

Бахыт Туменова, врач и глава Национальной Ассоциация «Денсаулык», отметила, что в Казахстане, по последним данным ВОЗ, 87% смертей приходится на неинфекционные заболевания, из которых 47% составляют болезни сердца и сосудов. Чтобы свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, нужно устранить факторы риска, которые позволят увеличить продолжительность жизни и сделать ее более комфортной.

«Сердечно-сосудистые патологии – это болезни старения, которые часто не проявляются до тех пор, пока люди не достигнут пожилого возраста. Но не все люди приходят к этому возрасту с одинаковыми результатами, часто вредные привычки провоцируют возникновение болезней сердца в более раннем возрасте. Поэтому важно, как можно раньше отказываться от вредных привычек. В тех случаях, когда человеку трудно отказаться от вредной привычки из-за психологической зависимости, рекомендуется переход на менее вредные альтернативы, согласно концепции снижения вреда. Для этого нужно ограничить употребление алкоголя, заменить сигареты системами нагревания табака, научиться управлять стрессом, есть здоровую пищу, быть активнее, заниматься физкультурой и проходить не менее 6 000 шагов в день», - добавила Бахыт Туменова.

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