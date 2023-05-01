6000 домбристов приняли участие в акции в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Акция Dombyra party «Ел бірлігі: қасиетті домбыра», посвящённая празднованию Дня единства народа Казахстана, прошла сегодня во всех районах Актюбинской области и г. Актобе. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В ней приняли участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, представители общественности, жители и гости города.

Глава региона отметил, что День единства народа Казахстана олицетворяет собой дружбу, патриотизм и мир.

«Наша независимость неразрывно связана с единством, общественным согласием и стабильностью. Очень символично, что сегодня в День единства мы проводим мероприятие «Ел бірлігі: қасиетті домбыра», ведь домбра является главным символом музыкальной культуры казахского народа. Звуки великой степи наполнили все районные центры, Актобе. Свою любовь к национальному музыкальному инструменту одновременным исполнением бессмертных произведений выдающихся композиторов казахского народа выразили 6000 детей. Спасибо вам большое за это. С таким подрастающим поколением Казахстан ждёт великое будущее», - подчеркнул глава региона.

В Актобе Dombyra party одновременно прошла в нескольких местах: перед зданием Өнер орталығы, Академией творчества, у памятника Есет-батыра в мкр им. Есет-батыра.

Участники мероприятия исполнили кюи А. Жубанова «Би», Курмангазы «Балбырауын» и А. Желдибаева «Ерке сылқым».

Аким области вручил учащимся некоренной национальности, посещающим кружки по обучению казахским музыкальным инструментам, домбру. В целях поддержки талантливой молодёжи ещё нескольким ребятам вручены сертификаты на запись песен в музыкальной студии.