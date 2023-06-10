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600 юных пассажиров посетят 7 туристических регионов Казахстана в рамках проекта «Туған елге саяхат»

Автор:  
Анеля Касымова
10 Июня 2023, 09:25
600 юных пассажиров посетят 7 туристических регионов Казахстана в рамках проекта «Туған елге саяхат»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Юные пассажиры могут успеть получить путевку на летний отдых. 10 июня – последний день приема заявок на конкурс. 600 юных пассажиров отправятся на детском патриотическо-познавательном поезде «Туған елге саяхат» на увлекательное путешествие в семь туристических регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

600 юных путешественников прокатятся на детском патриотическо-познавательном поезде «Туған елге саяхат» и посетят 7 туристических регионов страны. Из них 300 участников будут определены путем написания эссе на тему «Хочу развивать свой регион» («Өз өңірімді өркендеткім келеді»). В нем могут принять участие дети в возрасте от 10 до 15 лет. Эссе на заданную тему участники конкурса должны отправить на электронную почту poezd2023@list.ru до 10 июня включительно.

Эссе принимаются на казахском и русском языках. Один участник конкурса может отправить только одно эссе. Лучших авторов эссе определят члены жюри. 300 путевок вручат детям сотрудников производственных компаний АО «Самрук-Казына».

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Фото предоставлено организаторами проекта

Проект «Туған елге саяхат» включает в себя три направления.

На первом этапе 20 июня дети отправятся на поезде в Байконур, Туркестан, Алматы и Бурабай, 28 июня снова вернутся в столицу.

На втором этапе со 2 по 11 июля поезд охватит следующие направления: Астана-Байконыр-Туркестан-Алматы-Алаколь-Астана.

На третьем этапе участники проекта с 19 по 30 июня отправятся из Астаны в Алматы, потом поедут в Туркестан и Байконур и через Актау приедут снова в Астану.

Проект реализуется от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына» при финансовой поддержке Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» с участием Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК и Фонда социальных проектов. От лица Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан телеканал «Jibek Joly» стал главным информационным партнером в рамках меморандума о сотрудничестве.

Подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (7172) 604 599, 8 (775) 142 66 82.


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