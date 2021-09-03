600 тысяч тенге снял знакомый со счета карагандинки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 600 тысяч тенге снял знакомый со счета карагандинки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 августа в Центральный отдел полиции УП города Караганды обратилась 33-летняя жительница города. Она рассказала, что находилась в одном из кафе со своим знакомым. Через некоторое время мужчина попросил у женщины сотовый телефон, объяснив, что ему необходимо сделать срочный звонок. Мужчина вскоре вернулся, сообщил о каких-то возникших неотложных делах и сказал, что ему надо уйти.

Почувствовав неладное, женщина проверила сотовый телефон и обнаружила, что с ее счета исчезли 600 тысяч тенге. Об этом она сразу сообщила в полицию. По «горячим следам» наряд полка патрульной полиции УП города Караганды задержал подозреваемого – 33-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Ведется расследование.