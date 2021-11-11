600 тысяч тенге штрафов заплатили руководители объектов за нарушение антитеррористического законодательства в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области не все уязвимые в террористическом отношении объекты выполняют требования законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, с начала года за нарушения требований антитеррористической защищенности привлекли к административной ответственности пять руководителей объектов. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 600 тысяч тенге.
Сотрудники управления по противодействию экстремизму постоянно проводят занятия с руководством и персоналом объектов, уязвимых в террористическом отношении.
«Защищенность объектов, уязвимых в террористическом отношении, находится на особом контроле руководства департамента полиции. С начала года мы провели уже 76 подобных занятий, информационно-разъяснительной работой охвачено свыше 6,5 тысяч руководителей и работников объектов. Ключевые моменты: современные технические требования защищенности и действия персонала, от которых, как показывает мировая практика, во многом зависит благополучный исход кризисных ситуаций», — сказал начальник управления Руслан Жарасбаев.
Последнее такое занятие провели с медицинскими учреждениями области. Персоналу подробно рассказали о порядке действий при возникновении кризисных ситуаций. Обсудили вопросы работы «тревожных кнопок», систем оповещения персонала, видеонаблюдения.
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