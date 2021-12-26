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600 тысяч детей вакцинировали от коронавируса в Узбекистане

26 Декабря 2021 16:40
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600 тысяч детей вакцинировали от коронавируса в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане в рамках кампании по добровольной вакцинации детей от коронавируса прививку получили 600 тысяч подростков в возрасте от 12 до 18 лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным Министерства здравоохранения РУ за три месяца от коронавируса вакцинировано 600 733 ребенка в возрасте от 12 до 18 лет.

Процесс вакцинации детей от коронавируса высок в Ферганской – 121 386 доз, Самаркандской – 101 469 доз, и Андижанской областях –69 024 дозы.

Напомним, кампания по вакцинации детей в Узбекистане стартовала 29 сентября. Детям можно сделать прививку в любом пункте вакцинации по республике с согласия их родителей и опекунов. Для вакцинации используется немецкая вакцина Pfizer/BioNTech.


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#Здравоохранение   #Узбекистан   #Коронавирус в мире   #Вакцинация   #Мировые новости  
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Автор:

Мадибек Джанибеков

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