600 пациентов в год могут проходить лечение в отделении радионуклидной терапии в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - После долгих судебных разбирательств в Семее заработал Центр ядерной медицины и онкологии. Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, сейчас ожидается запуск циклотрона, благодаря которому станет возможно диагностировать 95 процентов всех онкологических заболеваний. Уже активно работает отделение радионуклидной диагностики и терапии, где лечатся пациенты из всех регионов страны, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

- Это концептуальный вопрос для всего Казахстана, - отметил аким области. - Люди едут в другие страны, стоят в очереди в клиниках, в ближайшее время мы решим этот вопрос. В центре ядерной медицины в Семее работает самое высокотехнологичное оборудование, более того, мы оснастили областной онкодиспансер совершенно уникальной медтехникой, с помощью которой уже сейчас наши врачи могут диагностировать онкологию на ранних стадиях. А в дальнейшем смогут проводить сложнейшие операции.





Глава региона также отметил, что вина нерадивых подрядчиков, которые нарушили не только сроки строительства ЦЯМиО, но и принципиальные вопросы безопасности, полностью доказана, сейчас все нарушения устранены и центр безопасен, как для пациентов, так и для персонала. Онкология - это одна из приоритетных сфер в развитии здравоохранения.