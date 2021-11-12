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600 пациентов в год могут проходить лечение в отделении радионуклидной терапии в Семее

12 Ноября 2021 20:38
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600 пациентов в год могут проходить лечение в отделении радионуклидной терапии в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - После долгих судебных разбирательств в Семее заработал Центр ядерной медицины и онкологии. Как отметил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, сейчас ожидается запуск циклотрона, благодаря которому станет возможно диагностировать 95 процентов всех онкологических заболеваний. Уже активно работает отделение радионуклидной диагностики и терапии, где лечатся пациенты из всех регионов страны, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

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- Это концептуальный вопрос для всего Казахстана, - отметил аким области. - Люди едут в другие страны, стоят в очереди в клиниках, в ближайшее время мы решим этот вопрос. В центре ядерной медицины в Семее работает самое высокотехнологичное оборудование, более того, мы оснастили областной онкодиспансер совершенно уникальной медтехникой, с помощью которой уже сейчас наши врачи могут диагностировать онкологию на ранних стадиях. А в дальнейшем смогут проводить сложнейшие операции.


Глава региона также отметил, что вина нерадивых подрядчиков, которые нарушили не только сроки строительства ЦЯМиО, но и принципиальные вопросы безопасности, полностью доказана, сейчас все нарушения устранены и центр безопасен, как для пациентов, так и для персонала. Онкология - это одна из приоритетных сфер в развитии здравоохранения.


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#Восточно-Казахстанская область   #Акимат   #Здравоохранение  
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