РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:18, 05 Июль 2021 | GMT +6

    600 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 июля лечение от КВИ продолжают получать 31 718 человек (–30 372+ и 1346 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 645 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 073 пациента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    По информации ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 600 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 122 пациента, на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!