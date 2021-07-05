600 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 5 июля лечение от КВИ продолжают получать 31 718 человек (–30 372+ и 1346 КВИ-), из них в стационарах находится – 9 645 пациентов, на амбулаторном уровне – 22 073 пациента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По информации ведомства, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 600 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 122 пациента, на аппарате ИВЛ – 69 пациентов.