600 нарушений природоохранного законодательства выявлено в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Почти 600 нарушений природоохранного законодательства за полгода выявлено в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейские в СКО совместно с заинтересованными органами проводят рейды по пресечению нарушений природоохранного законодательства. С начала года выявлено 354 фактов нарушений правил охоты. Чаще всего североказахстанцы охотятся, не имея при себе необходимых документов — удостоверения охотника и разрешения на оружие. Среди других характерных нарушений — транспортировка оружия в собранном и заряженном виде, охота в состоянии алкогольного опьянения. Последнее нарушение нередко допускают и любители рыбной ловли.

«Также следует иметь в виду, что запрещена рыбная ловля у плотин и мостов, на протоках, соединяющих озера. За шесть месяцев в области изъято 650 метров запрещенных к использованию сетей из мононити», – говорит старший инспектор по особым поручениям группы природоохранной полиции управления МПС ДП СКО Асхат Кожабаев.

С начала года зарегистрировано два факта незаконной порубки. В Аккайынском районе был остановлен грузовик ЗиЛ под управлением 36-летнего местного жителя, который перевозил березовые дрова без разрешительных документов. В ходе сбора материала установлено, что незаконную порубку берез совершил 44-летний сельчанин, в отношении которого составлен протокол об административном правонарушении по ст. 381-1 КРКоАП.

Всего за шесть месяцев полицейские СКО выявили 596 различных правонарушений в сфере охраны окружающей среды.