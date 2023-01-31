600 млрд тенге инвестиций планируют привлечь в Костанайскую область

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На этот год перед костанайским регионом поставлена задача по привлечению 600 миллиардов тенге инвестиций. Такое поручение озвучил в ходе совещания аким области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На своей странице в Instagram Кумар Аксакалов отмечает, что за прошлый год было сделано многое, но цели в этом году куда больше.

«Учитывая все недочеты в этом году, необходимо основной упор сделать на следующее: привлечение инвестиций и реализации проектов промышленности на 600 млрд тенге. Для дальнейшей диверсификации экономики необходимо улучшить работу по привлечению инвестиций и реализации новых проектов. На текущий год для нас задача - это привлечение 600 млрд тенге инвестиций», - сообщил глава региона.

Также аким поручил провести работу по строительству товарно-молочных ферм, диверсификации посевных площадей и развитию животноводства, а также акцентировал внимание на обеспечении населения качественной питьевой водой и автомобильными дорогами.

«Необходимо определить наиболее уязвимые участки сетей и запланировать мероприятия по их ремонту. На участках, где требуется реконструкция сетей, в срочном порядке необходимо разработать ПСД, - отметил Аксакалов. — Средства будут выделены на ближайшей сессии областного маслихата. На все виды работ необходимо разработать годовой и месячный графики работ, чтобы было четко и понятно».

В итоге акимам городов и районов в целях оперативного реагирования, а также предотвращения аварийных ситуаций было поручено до 1 июня текущего года произвести техническое обследование всех сетей.

Фото-пресс-служба акима области