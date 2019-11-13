600 млрд инвестиций планирует привлечь до конца года аким Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ондасын Уразалин рассказал о плана по привлечению инвестиций в регион, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одно из важных направлений – это привлечение инвестиций, как вы знаете. До конца года планируется привлечь порядка 600 млрд тенге инвестиций, что выше прошлого года на 5%. Но перед нами Правительством поставлена большая задача к 2024 году привлечь инвестиции порядка 1,6 трлн тенге. Это большой рост, порядка в 2,7 раза. Мы все прекрасно понимаем сложность этой задачи, но область имеет достаточно большой промышленный, производственный и экономический потенциал. И я думаю, мы с этой задачей справимся», - сказал Ондасын Уразалин на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, ряд предприятий уже приступили к выполнению этой задачи.

«Это их собственная задача, но вместе с тем они совпадают с нашим возрастающим потенциалом. И нам надо обеспечить их реализацию», - подчеркнул аким.

О. Уразалин также выразил надежду на то, что турецкие инвесторы помогут в достижении поставленной задачи.









«Чтобы увеличить приток инвестиций, мы большие надежды также связываем со специальными экономическими зонами и созданием индустриального парка – как вы знаете, в ходе рабочей поездки Премьер-министра в Турцию был подписан меморандум с турецкими инвесторами. И мы рассчитываем, что благодаря этому в Актобе при создании индустриального парка совместно с турецкими инвесторами будет привлечено порядка 500 млрд инвестиций и создано порядка 15 тысяч рабочих мест. Это достаточно серьезное намерение, но для этого мы должны обеспечить соответствующую инфраструктуру», - заключил глава региона.