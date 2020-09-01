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600 литров суррогата подготовил для продажи житель СКО

1 Сентября 2020 22:02
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600 литров суррогата подготовил для продажи житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области сотрудники департамента экономических расследований пресекли незаконную реализацию алкоголя и табачной продукции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента, житель Петропавловска реализовывал спиртосодержащую жидкость в пятилитровых емкостях. У него изъяли около 600 литров суррогата.

Во время осмотра подсобных помещений сотрудники ведомства обнаружили и изъяли 18 тысяч пачек табачной продукций самых разных наименований. Ни на одной не было акцизной марки РК.

«Идет досудебное расследование по уголовной статье «Незаконное предпринимательство». Проводятся следственные действия. В результате проведенных мероприятий пресечена преступная деятельность, подрывающая экономику страны и оказывающая негативное воздействие на жизнь и здоровье населения», - добавили в пресс-службе.


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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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Автор:

Олеся Жуковень

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