600 кубометров снежной лавины спустили в горах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы сохраняется высокая степень лавинной опасности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 24 марта 2022 года информирует, что в связи большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Кіші и Үлкен Алматы в период 25-28 марта сохраняется опасность сход снежных лавин.

«24 марта для обеспечения безопасности территории ГЛК «Шымбулак» при помощи пневматической установки «Аваланчер» проведены профилактические спуски лавин в бассейне реки Кіші Алматы, в результате проведенных работ сброшено 600 кубометров снежной массы», - сообщили в ведомстве.

В этой связи, департамент по ЧС Алматы убедительно просит туристов и отдыхающих воздержаться от походов в горы.