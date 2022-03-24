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    14:00, 24 Март 2022 | GMT +6

    600 кубометров снежной лавины спустили в горах Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В горах Алматы сохраняется высокая степень лавинной опасности, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет» от 24 марта 2022 года информирует, что в связи большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Кіші и Үлкен Алматы в период 25-28 марта сохраняется опасность сход снежных лавин.

    «24 марта для обеспечения безопасности территории ГЛК «Шымбулак» при помощи пневматической установки «Аваланчер» проведены профилактические спуски лавин в бассейне реки Кіші Алматы, в результате проведенных работ сброшено 600 кубометров снежной массы», - сообщили в ведомстве.

    В этой связи, департамент по ЧС Алматы убедительно просит туристов и отдыхающих воздержаться от походов в горы.


    Теги:
    Погода МЧС Происшествия, ЧС Казгидромет Алматы Происшествия
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