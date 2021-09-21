Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    600 контейнеров чечевицы экспортирует Казахстан в Турцию

    21 Сентября 2021, 21:37

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Казахстан в Турцию экспортирует 600 контейнеров чечевицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Чечевица, которая отправляется со станции Азат в Акмолинской области, будет доставлена на станцию Мерсин в Турции. Доставку сельхозкультур к месту назначения осуществляет акционерное общество «KTZ Express» национальной компании «Қазақстан темір жолы». В связи с этим между акционерным обществом «KTZ Express» и турецкой компанией «Teryak group» заключен договор на отгрузку 15 тыс. тонн продукции.

    «На сегодняшний день акционерное общество «KTZ Express «Национальной компании» Қазақстан темір жолы» занимается перевозками грузов во многие страны мира. В том числе налажен и экспорт отечественной сельхозпродукции. Акционерное общество обеспечивает беспрепятственную доставку грузов в место назначения. С этой целью АО «KTZ Express» заключило контракт с турецким холдингом «Teryak group» на отгрузку 15 тысяч тонн чечевицы. То есть, есть гарантированная перевозка 600 контейнеров», - сказал генеральный директор АО «KTZ Express» Нурлан Игембаев.

    Отметим, что на данный момент первая партия чечевицы отгружается в специальные контейнеры на станции Азат.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    КТЖ Турция Логистика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Поголовье племенного скота растет в Карагандинской области
    Казахстан увеличивает экспорт мороженого, основным поставщиком на зарубежные рынки остается лидер отрасли «Шин-Лайн»
    Более 220 тысяч тонн подсолнечного масла экспортировал Казахстан в 2022 году
    Повлияет ли жара на урожай – комментарий главы Минсельхоза
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай