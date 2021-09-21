600 контейнеров чечевицы экспортирует Казахстан в Турцию

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Казахстан в Турцию экспортирует 600 контейнеров чечевицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Чечевица, которая отправляется со станции Азат в Акмолинской области, будет доставлена на станцию Мерсин в Турции. Доставку сельхозкультур к месту назначения осуществляет акционерное общество «KTZ Express» национальной компании «Қазақстан темір жолы». В связи с этим между акционерным обществом «KTZ Express» и турецкой компанией «Teryak group» заключен договор на отгрузку 15 тыс. тонн продукции.

«На сегодняшний день акционерное общество «KTZ Express «Национальной компании» Қазақстан темір жолы» занимается перевозками грузов во многие страны мира. В том числе налажен и экспорт отечественной сельхозпродукции. Акционерное общество обеспечивает беспрепятственную доставку грузов в место назначения. С этой целью АО «KTZ Express» заключило контракт с турецким холдингом «Teryak group» на отгрузку 15 тысяч тонн чечевицы. То есть, есть гарантированная перевозка 600 контейнеров», - сказал генеральный директор АО «KTZ Express» Нурлан Игембаев.

Отметим, что на данный момент первая партия чечевицы отгружается в специальные контейнеры на станции Азат.



