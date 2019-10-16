600 километров дорог отремонтируют в Таразе до конца года - Аскар Мырзахметов

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Развитие транспортной инфраструктуры областного центра обсуждалось в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, начались отчеты отраслевых управлений по итогам девяти месяцев. Одним из первых на отчетной встрече с участием заместителей акима районов и руководителей отделов отчиталось облуправление пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Был рассмотрен ход исполнения протокольных поручений.

По словам руководителя управления Бакытжана Жанибекова, в Дорожную карту ремонта дорожной сети, рассчитанную на 2019 - 2021 годы, включено 178 проектов, из них в этом году запланировано реализовать 114, а это ремонт более 600 километров дорог.

«По итогам проведенной инвентаризации в регионе выявлено 714 улиц, ранее не вошедших в учет, - рассказал Б.Жанибеков. - На сегодняшний день ремонтные работы ведутся, большая часть из них находится на завершающей стадии. Тем не менее, в Таразе, Меркенском и Таласском районах вопрос выполнения плановых работ не радует».

В ходе совещания было отмечено увеличение количества и интенсивности движения грузовых автомобилей на территории области, из-за чего наблюдается преждевременная изношенность автодорог местного значения. Совместно с инспекцией транспортного контроля по дорогам области осуществляются замеры на специальном весоизмерительном оборудовании. В случае выявленных превышений установленного веса накладывается штраф. Так, за 2018 год на передвижных постах транспортного контроля по подобным нарушениям составлено 1 282 административных протокола. А только за девять месяцев этого года - 867.

Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов отметил важность определения количества проезжающих грузовых автомобилей и заключения договоров с предприятиями, имеющими такой автотранспорт. Также глава региона поручил усилить постоянный контроль за грузовыми перевозками.





Отмечено, что по поручению главы региона в областном центре проведена работа по электронному билетированию общественного транспорта, упорядочению незаконных пассажирских перевозок, установке камер видеонаблюдения, восстановлению дорожных знаков, унификации остановок.

«Срок празднования восьмидесятилетия области приближается», - напомнил глава региона и акцентировал внимание на актуальности создания единого типа остановок на центральных улицах Тараза, поставив конкретные задачи ответственным лицам.