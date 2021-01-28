600 кг рыбы изъяли у браконьера в Алматинской области

САРКАНДСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ - 600 килограммов рыбы изъяли у браконьера в Алматинской области, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции Алматинской области совместно с инспекцией рыбного хозяйства и животного мира задержали браконьера с незаконно добытой рыбой. Рыбу злоумышленник ловил на моноволоконную сеть китайского производства.

«Сотрудники природоохранной полиции Саркандского РОП совместно с Алматинской территориальной инспекцией рыбного хозяйства и животного мира Каратальской инспекции в ходе проведения ОПМ «Браконьер» на берегу озера Балхаш задержали 40-летнего уроженца Алматинской области. При осмотре его транспортного средства был обнаружен 581 килограмм незаконно добытой рыбы судак», – сообщил инспектор управления местной полицейской службы департамента полиции Алматинской области Баглан Рымжанов.

Напомним, что рыба, конфискованная у браконьеров, сдается в специальный пункт приема рыбы, а полученный доход перечисляется в казну государства.

«В отношении 40-летнего браконьера возбуждено уголовное производство по статье 335 УК РК - незаконная добыча рыбных ресурсов. Причиненный ущерб оценивается в 2 897 018 тенге. Иные детали уголовного дела не могут быть разглашены в порядке со статьи 201 УПК РК», – дополнил Б. Рымжанов.