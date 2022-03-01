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600 казахстанцев в Украине заявились на эвакуацию

1 Марта 2022 23:37
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600 казахстанцев в Украине заявились на эвакуацию

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 600 казахстанцев в Украине заявились на эвакуацию в страну. Об этом сообщил Советник-Посланник Посольства Казахстана в Украине Сергей Коновалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«600 человек только в ближайшее время заявились на эвакуацию (всего). Полторы тысячи находятся на учете нашего консульского отдела. Посольство, как и заявило, будет стоять до конца. Пока будет коридор, пока будет возможность, эвакуацию будем проводить.

Транспорт сейчас очень дорогой эвакуационный, до 10-15 тысяч долларов автобус до Львова и дальше до границы до Катовиц. Поэтому сейчас решается вопрос с дополнительным финансированием, чтобы обеспечить посольство и продолжить эвакуацию», - сказал Советник-Посланник Посольства Казахстана в Украине.

Сейчас просто мы надеемся на поддержку Казахстана, добавил он.

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#МИД РК   #Соотечественники   #Безопасность   #Украина  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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