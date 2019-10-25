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600 граффити с рекламой наркотиков уничтожили в Таразе

25 Октября 2019 08:55
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600 граффити с рекламой наркотиков уничтожили в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мероприятия по розыску лиц, распространяющих синтетические наркотики через граффити, борьба с употреблением и распространением подобных наркотиков находятся на постоянном контроле правоохранительных органов Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области,

сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области и местной полицейской службы управления полиции города Тараза в ходе операции «Рефлекс-2019» по выявлению лиц, распространяющих синтетические наркотики, задержали жителя Тараза.

«На заборах и стенах домов он расписывал граффити-надписи, пропагандирующие наркотики, - пояснили в ведомстве. - Задержанный дал признательные показания и привлечен к ответственности. Все те граффити-надписи, которые удалось обнаружить, удалены. Интернет-сайты, на которых пропагандировались синтетические наркотики, заблокированы».

Всего сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области, вместе с представителями ОО «Тараз Жасыл ел», удалили со стен зданий в Таразе и с тротуаров свыше шестисот граффити-надписей с кодовыми словами и контактными номерами. Ежедневно проходит мониторинг социальных сетей в Интернете, выявляются и удаляются сайты, которые рекламируют наркотические вещества. Полицейские Тараза проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к размещению сайтов и надписей, рекламирующих наркотические вещества, отмечают в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

Так, 4 июня этого года сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области совместно с местной полицейской службой управления полиции города Тараза задержали 19-летнего жителя Тараза, который расписывал граффити по распространению наркотиков на стенах и заборах домов. Он признался в содеянном и привлечен к ответственности. Выясняется, есть ли другие лица, занимающиеся также распространением синтетических наркотиков.

Нанесение граффити на стены зданий и их распространение в компьютерных сетях является пропагандой и незаконной рекламой наркотических средств. За это предусмотрена ответственность по статье 423 КоАП РК, штраф по ней составляет от 150 до 700 МРП, то есть от 378 750 до 1 767 500 тенге.

По данным департамента полиции Жамбылской области, с начала года в Жамбылской области закрыто более 20 сайтов с рекламой синтетических наркотиков. Полиция Тараза проводит мероприятия по розыску лиц, распространяющих синтетические наркотики через граффити. Департамент полиции Жамбылской области призывает население области не оставаться в стороне от данного явления, способствующего распространению наркотиков, проявлять активную гражданскую позицию в борьбе с наркопреступностью.

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Ключевые слова: Жамбылская область, Силовые структуры,
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Автор:

Галина Скрипник

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