600 детей прошли курсы по лечению зрения в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области с начала года за счёт средств медицинского страхования курсы по коррекции и лечению зрения прошли 616 детей. Оплата услуг составила 18,6 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным исследований, в Казахстане 33% школьников к выпускному классу имеют патологии зрения. Офтальмологические проблемы выявляют уже в дошкольном возрасте, как правило, во время медосмотров. Ряд патологий зрения можно исправить, остановить их развитие при помощи ортоптического лечения. В Карагандинской области такие услуги оказывают 20 медицинских организаций.
«В областном центре месяц назад кабинет ортоптики открылся в новой поликлинике в Майкудуке. Ортоптический кабинет оборудован специальными тренажёрами. Курс обычно длится 10 дней. Его в зависимости от диагноза назначает врач офтальмолог», - сообщили в пресс-службе карагандинского филиала фонда медстрахования
- Умерший от КВИ карагандинец «получил» вторую дозу вакцины после смерти
- Лишенного прав пьяного водителя задержали в Шахтинске
- За сутки коронавирус выявили у 316 жителей Атырауской области
- Ребёнка с врожденной патологией головы прооперировали в Атырау
- Новое постановление : как будет соблюдаться карантин в школах Алматы
- Объёмы строительства выросли на 14% в Карагандинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана