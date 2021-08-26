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600 детей прошли курсы по лечению зрения в Карагандинской области

26 Августа 2021 21:17
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600 детей прошли курсы по лечению зрения в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области с начала года за счёт средств медицинского страхования курсы по коррекции и лечению зрения прошли 616 детей. Оплата услуг составила 18,6 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным исследований, в Казахстане 33% школьников к выпускному классу имеют патологии зрения. Офтальмологические проблемы выявляют уже в дошкольном возрасте, как правило, во время медосмотров. Ряд патологий зрения можно исправить, остановить их развитие при помощи ортоптического лечения. В Карагандинской области такие услуги оказывают 20 медицинских организаций.

«В областном центре месяц назад кабинет ортоптики открылся в новой поликлинике в Майкудуке. Ортоптический кабинет оборудован специальными тренажёрами. Курс обычно длится 10 дней. Его в зависимости от диагноза назначает врач офтальмолог», - сообщили в пресс-службе карагандинского филиала фонда медстрахования




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#Карагандинская область   #Здравоохранение  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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