600 детей прошли курсы по лечению зрения в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области с начала года за счёт средств медицинского страхования курсы по коррекции и лечению зрения прошли 616 детей. Оплата услуг составила 18,6 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным исследований, в Казахстане 33% школьников к выпускному классу имеют патологии зрения. Офтальмологические проблемы выявляют уже в дошкольном возрасте, как правило, во время медосмотров. Ряд патологий зрения можно исправить, остановить их развитие при помощи ортоптического лечения. В Карагандинской области такие услуги оказывают 20 медицинских организаций.

«В областном центре месяц назад кабинет ортоптики открылся в новой поликлинике в Майкудуке. Ортоптический кабинет оборудован специальными тренажёрами. Курс обычно длится 10 дней. Его в зависимости от диагноза назначает врач офтальмолог», - сообщили в пресс-службе карагандинского филиала фонда медстрахования





